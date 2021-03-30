В Подмосковье продолжается спецоперация с применением оружия

Сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по полицейским. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идёт о Владимире Барданове 1960 года рождения.

Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. Барданов в это время начал стрелять из окна из автоматического оружия и бросать гранаты.

Сотрудники спецподразделений Росгвардии применили гранатомет при штурме дома. Ранение получил один спецназовец, угрозы его жизни нет.

В доме на момент начала стрельбы находились ребенок и трое взрослых - все они родственниками Барданова. В настоящее время двое взрослых и ребенок вышли из дома, еще один человек остался внутри, сообщает ТАСС.

Один из очевидцев рассказал журналистам ТАСС, что человек, открывший стрельбу, держит на дачном участке тигров, медведя и рысь.