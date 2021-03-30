Израиль включил Чечню в список угроз для своих граждан

Совет безопасности Израиля включил Чечню в список террористических угроз для своих граждан. На опубликованной Советом карте, которая обновляется ежегодно, Чеченская республика указана как регион с "очень высокой реальной угрозой".

Сообщается также, что израильское антитеррористическое бюро рекомендовало гражданам страны избегать посещения региона и пограничной зоны между Чечнёй и Грузией с обеих сторон.

В ответ Глава Чечни Рамзан Кадыров предположил, что Совет безопасности Израиля составляет список стран с террористической угрозой "под чью-то дудку". Он призвал израильские власти не пугать своих граждан "несуществующими чеченскими террористами". "Боевиков мы уничтожили. Вы опоздали!", - написал Кадыров в своём телеграм-канале.

По его утверждению, граждане Израиля активно приезжают в Чечню на отдых, а также занимаются в регионе бизнесом.