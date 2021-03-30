Жертва "скопинского маньяка" обратилась в СК за госзащитой 

Одна из жертв "скопинского маньяка", Екатерина Мартынова, обратилась в Следственный комитет с просьбой предоставить ей госзащиту, сообщают "Открытые медиа".

По словам Мартыновой, вышедший в начале марта из колонии Виктор Мохов, насиловавший её в течение нескольких лет, пытался добавить её в друзья в социальной сети "ВКонтакте".

В 2000-м году житель Рязанской области Виктор Мохов похитил в городе Скопин двух девушек: 17-летнюю Елену Самохину и 14-летнюю Екатерину Мартынову. Почти четыре года он держал их в подвале под своим гаражом, где насиловал. Самохина за это время родила двоих детей, которых Мохов вывез из подвала и подбросил в подъезды жилых домов.

О преступлении маньяка стало известно после того, как одна из девушек смогла передать на свободу записку с просьбой о помощи. В 2004-м году Мохов был приговорён к 16 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Выйдя на свободу в марте этого года, маньяк дал интервью телеведущей Ксении Собчак, в котором рассказал о планах "опять заняться" своими жертвами - в частности, встретиться с Екатериной Мартыновой, которую он якобы "любит". Депутат Госдумы Оксана Пушкина обратилась в правоохранительные органы с требованием проверить слова "скопинского маньяка". Следственный комитет начал проверку интервью Мохова на предмет "приготовления к преступлению".

В свою очередь Екатерина Мартынова обратилась в прокуратуру и СК с заявлением о незаконно распространённых сведениях о её частной жизни.