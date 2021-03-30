Международный фонд солидарности "Вместе с Беларусью" представил сингл "День нашей Победы" в исполнении группы "Арт Марк".



"Эта композиция - 100% народный продукт. В его записи участвовали как профессиональные исполнители, так и творческие энтузиасты из разных стран. У нас общая цель - приблизить наступление настоящего Дня Воли для всей Беларуси", - заявил глава попечительского совета фонда, бывший политзаключенный Сергей Скребец.

Международный фонд солидарности "Вместе с Беларусью" запускает флешмоб, направленный на поддержку творческих людей, отстаивающих мир и свободу в Беларуси.



Организаторы призывают всех сторонников перемен присылать свои видеозаписи протестной активности, чтобы создать итоговый ролик в честь победы белорусов.



Международный фонд солидарности "Вместе с Беларусью" создан как партнерство общественных организаций Германии, Латвии, Эстонии и зарегистрирован в соответствии с законодательством Литовской Республики.

Исполнительный директор - предприниматель из Гамбурга Владимир Попков. Общественный контроль за деятельностью фонда осуществляет попечительский совет во главе с политиками Сергеем Скребцом и Виктором Терещенко.