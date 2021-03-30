За год расходы "Волонтёров Победы" выросли вдвое и составили 153 млн 

За год расходы всероссийского общественного движения "Волонтёры Победы" выросли почти вдвое, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на данные Минюста России. Если в 2019-м году организация потратила около 82 миллионов рулей, то в прошлом году, в котором из-за пандемии коронавируса не проводилось массовых мероприятий - больше 153 миллионов.

При этом почти половину из этих денег "Волонтёры Победы" получили из государственного бюджета, в том числе - на некие "выплаты персоналу в рамках уставной деятельности". "Открытые медиа" отмечают, что согласно российским законам, волонтёрская деятельность является добровольной и осуществляется "в форме безвозмездного выполнения работ или оказания услуг".

Общественное движение "Волонтёры Победы" было создано в 2015-м году при поддержке президента России Владимира Путина. На сайте организации говорится, что она "заботится о ветеранах", "помогает в благоустройстве памятных мест" и "не даёт жителям всего мира забыть правдивую историю".

В 2019-м году глава движения, Ольга Амельченкова, получила партбилет "Единой России" из рук тогдашнего председателя партии и премьер-министра России Дмитрия Медведева.

В феврале этого года Амельченкова неоднократно комментировала для федеральных СМИ ход судебного процесса над оппозиционером Алексеем Навальным по уголовному делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны. В частности, Амельченкова обвинила Навального в проведении "последовательной политики по глумлению над нашей памятью и историей", а также заявила, что "сторонники оппозиционера, 14-летние подростки, плюют на спины собственных дедушек".