В Ярославле к сотрудникам штаба Навального пришли с обысками

У сотрудников штаба Алексея Навального в Ярославле проходят обыски по делу о хищении электроэнергии. Об этом сообщается в телеграм-канале штаба.
"Прямо сейчас в рамках уголовного дела о (вымышленном!) хищении электроэнергии к нашим сотрудникам ломятся домой с обысками", — говорится в сообщении. По какой именно статье возбуждено дело, не уточняется.
Как рассказал "Открытым медиа" ведущий ютуб-канала "Штаб Навального" Дмитрий Низовцев, обыски проходят у Александра Смирнова и Артура Сидорова. По его словам, их подозревают в незаконном использовании энергосетей, хотя штаб снимает офис и никакого отношения к энергообеспечению здания не имеет.
Накануне, 30 марта, активисты рассказали, что "Яргорэлектросети" временно отключили электричество в здании, в котором штаб арендует помещение "из-за подозрений в бездоговорном потреблении". В штабе подчеркнули, что исправно платят за электричество собственнику помещения.
Вчера же в Ярославле на Дмитрия Низовцева и его оператора Антона Лебединского в кафе напал неизвестный, облив их зелёнкой, сообщает "Дождь". Лебединский считает что за ними следили и, таким образом, рассчитывали сорвать запланированную на вечер съёмку.
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