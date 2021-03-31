Путинизм с Путиным и без него?

Главным политическим событием Non-Fiction стало «несобытие»: отмена руководством ярмарки презентации романа Киры Ярмыш. Пресс-секретарю Навального свои книги рекламировать не положено. Цензура пришла в книжную отрасль. Хотя еще можно обсуждать конспирологию в российской политике или задавать политические вопросы Михаилу Зыгарю. Можно и выступать Дмитрию Быкову, который говорит: "Либо Россия переформатируется и будет существовать в совершенно новом, пока не очень предсказуемом виде, либо мы будем сохранять путинизм — с Путиным или без Путина".

Вот мы и поговорим с писателем Дмитрием Быковым о политике и литературе. В программе «Лицом к событию» 31 марта в 17-05.

Ведет передачу Михаил Соколов.