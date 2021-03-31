В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы

Прокуратура города Кумертау в Башкирии проверяют информацию о том, что учительница школы №5 нарисовала двойку на лбу первоклассницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мать девочки рассказала изданию ProUfu.ru , что первоклассница разговаривала с одноклассниками на уроке рисования. Учительница решила поставить ей плохую оценку в альбом. Однако ученица сказала, что у нее нет альбома, и тогда учительница ручкой нарисовала ей двойку на лбу, сказала мать школьницы.

Директор школы Ольга Оспищева сообщила "Башинформу", что "ситуация двоякая" и что "выводы делать рано". "Учитель, конечно, отрицает это", — сказала директор.

Она добавила, что учительницу уволят, если её вина будет доказана. При этом директор отметила, что педагог работает в школе уже 30 лет и «характеризуется только положительно».