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В Башкирии учительница нарисовала двойку на лбу ученицы

Иллюстративное фото

Прокуратура города Кумертау в Башкирии проверяют информацию о том, что учительница школы №5 нарисовала двойку на лбу первоклассницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Мать девочки рассказала изданию ProUfu.ru , что первоклассница разговаривала с одноклассниками на уроке рисования. Учительница решила поставить ей плохую оценку в альбом. Однако ученица сказала, что у нее нет альбома, и тогда учительница ручкой нарисовала ей двойку на лбу, сказала мать школьницы.

Директор школы Ольга Оспищева сообщила "Башинформу", что "ситуация двоякая" и что "выводы делать рано". "Учитель, конечно, отрицает это", — сказала директор.

Она добавила, что учительницу уволят, если её вина будет доказана. При этом директор отметила, что педагог работает в школе уже 30 лет и «характеризуется только положительно».

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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