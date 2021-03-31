Правозащитник из Бурятии эмигрировал из-за уголовного дела

Руководитель бурятского отделения правозащитной организации "Сибирь без пыток" Евгений Хасоев заявил, что уехал из России из-за заведенного на него "политически мотивированного" уголовного дела. Оно могло быть сфабриковано, чтобы поместить правозащитника в психоневрологический диспансер, рассказал он корреспонденту Сибирь.Реалии.

По словам Хасоева, его отъезд связан с уголовным делом о якобы нападении на судебного пристава и новым уголовным делом о клевете , возбужденном из-за съемок в документальном фильме "Я полицейский, которого пытали полицейские".

В деле о нападении статус Хасоева до сих пор неизвестен. А о втором деле он узнал, когда ему принесли постановление о назначении психиатрической судебной экспертизы от 4 марта 2021 года. Спустя почти месяц после возбуждения дела. Правозащитник считает, что у него есть основания полагать, что в итоге его , "мягко скажем, изолируют в психоневрологическом диспансере". По мнению Хасоева, второе дело на него завели из-за отсутствия доказательств по первому обвинению.

Правозащитник поблагодарил тех, кто ему помогает "в эвакуации". Он объяснил, что сейчас его банковские счета заблокированы и попросил финансовой помощи.