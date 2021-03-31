Кадыров и его племянник купили подписчиков из инстаграма Бузовой

Глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его племянники, среди которых есть и начальник управления ГИБДД по республике Идрис Черхигов, стали участниками рекламного розыгрыша в инстаграм-аккаунте российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Пользователям соцсети предлагается подписаться на их страницы, чтобы получить возможность выиграть автомобиль BMW. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

В числе 134 инстаграм-аккаунтов, на которые предлагается подписаться, также есть страница недавно вывезенного Кадыровым из Швеции бойца UFC Хамзата Чимаева.

Сколько Кадыров, его племянник и боец его клуба заплатили за накрутку подписчиков из аккаунта Бузовой, неизвестно. Однако, по данным СМИ на 2019 год, один рекламный пост в инстаграме телеведущей стоил около 500 тысяч рублей. С тех пор стоимость могла вырасти в связи с увеличением количества подписчиков у самой певицы – с 16 миллионов до почти 23 с половиной.

О предыдущем накручивании подписчиков окружению Кадырова сообщалось в январе этого года. Тогда розыгрыш внедорожника среди пользователей запустил блогер Михаил Литвин с 12 миллионами подписчиков. Среди 137 страниц более десяти были связаны с родственниками и близкими главы Чечни.

До этого российский рэпер Моргенштерн рассказал, что семья Кадырова участвовала в его конкурсе для накрутки подписчиков в соцсетях. За каждый продвигаемый аккаунт было заплачено по 400 тысяч рублей. В общей сложности это несколько миллионов.