Меркель и Макрон обсудили с Путиным импорт "Спутника V"

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель во вторник обсудили с Владимиром Путиным возможное использование в своих странах вакцины "Спутник V". Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление правительств этих стран.

Соответствующую тему европейские лидеры обсудили с российским президентом по видеоконференции во вторник. В настоящее время Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) изучает заявку России на проверку ее препарата. Париж и Берлин высказывают готовность импортировать "Спутник V" в случае положительного ответа регулятора.

В то же время австрийские власти, по всей видимости, решили не дожидаться общеевропейской инстанции и намерены заказать партию российской вакцины уже на следующей неделе.

"Спутник V" вызвал споры среди европейских правительств. Несколько стран решили закупить препарат без предварительной проверки европейским агентством, тогда как большинство высказали недоверие и решили дождаться как минимум официального заключения надзорного органа ЕС.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в прошлом месяце призвала Москву объяснить, почему она намерена экспортировать миллионы доз, в то время как темпы вакцинации внутри самой России серьёзно отстают от соответствующих показателей в ЕС и США.

В настоящее время лишь около 7 процентов россиян получили первую дозу, тогда как в ЕС этот показатель достигает порядка 12 процентов, в Америке превысил 30 процентов, в Британии первой дозой вакцинирован каждый второй совершеннолетний, а в Израиле более половины населения получили две дозы.

В то же время европейские сторонники "Спутника V" все чаще ссылаются на задержки с поставками немецкого и британского препаратов. Венгрия и Словакия начали получать дозы российских вакцин, не дожидаясь одобрения EMA.

Ранее в этом месяце Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение о производстве доз "Спутника V" в Италии. Для российской стороны это первая сделка в Европе такого рода. В настоящее время российский "Спутник V" производится в Индии и Южной Корее. В самой России не хватает производственных мощностей либо они полностью отсутствуют.

Ряд западных правительств, включая США и Литву, обвиняют российскую администрацию в том, что она использует "Спутник V" как "оружие гибридной войны" с целью раскола евроатлантического единства. В Москве отрицают обвинения и настаивают на том, что миссия носит исключительно "гуманитарный" характер.