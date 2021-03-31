Роскомнадзор за 1,7 млн изучит уровень удовлетворённости своих сотрудников

Роскомнадзор потратит 1 миллион 730 тысяч рублей на исследование "вовлечённости" и "удовлетворëнности" своих сотрудников, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на портал госзакупок.

За эти деньги подрядчик должен будет провести анкетирование 2350 работников ведомства (это почти весь его штат) и разработать план повышения указанных показателей.

Также результаты тестирования должны помочь руководству Роскомнадзора понять, считается ли ведомство престижным местом работы, какой смысл сотрудники видят в своей деятельности, а также насколько они удовлетворены условиями труда и начальством.

Согласно тендеру, тестирование должно быть закончено к середине июля текущего года.