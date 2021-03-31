В ООН обнародовали сообщения о преступлениях "ЧВК Вагнера" в ЦАР

Эксперты Организации Объединённых Наций высказали обеспокоенность из-за сообщений о преступлениях со стороны российских наемников в Центральноафриканской Республике.

Сотрудники ООН выпустили в среду специальное заявление о том, что они "получили и продолжают получать сообщения о серьезных нарушениях прав человека и международного гуманитарного права, виновником которых является частный военный персонал, действующий совместно с вооруженными силами ЦАР, а в некоторых случаях – с миротворцами ООН".

Среди предполагаемых преступлений, о которых идет речь – массовые казни без надлежащего судебного разбирательства, произвольные задержания, пытки, похищения, насильственное перемещение гражданских лиц, неизбирательные нападения на гражданские объекты и агрессия против на сотрудников гуманитарных организаций.

К этим злодеяниям, как утверждается, причастна в том числе так называемая "ЧВК Вагнера", предположительно контролируемая Евгением Пригожиным, который считается близким другом Владимира Путина. Согласно докладу, в ситуации замешаны еще две российские структуры. Одна из них – находящаяся под санкциями Lobaye Invest, специализирующаяся на золоте и алмазах. Другая – Sewa Security Services – обеспечивает охрану президента и других высших должностных лиц ЦАР.

The Guardian опубликовала статью, в которой упоминаются конкретные эпизоды преступлений против человечности. Согласно материалу, один из них произошел в декабре, когда российские наемники и военнослужащие армии ЦАР открыли огонь по автомобилю, который не остановился на контрольно-пропускном пункте в префектуре Уака: погибли трое и 15 были ранены. В другом случае, говорится в публикации, россияне поучаствовали в нападении на мечеть в городе Бамбари. Газета рассматривает эту историю как попытку Пригожина организовать в ЦАР стратегический центр войск в интересах Кремля. Российская сторона отрицает обвинения.

В ЦАР с 2013 года – после свержения прежнего президента – идет вооруженная борьба между повстанцами и центральными властями. С тех пор из страны бежали до 5 миллионов человек. Обострение конфликта произошло в конце декабря – после президентских выборов, на которых формально победил Фостен-Арканж Туадера. 30 марта он был приведен к присяге. Мятежники не согласились с электоральными итогами и усилили вооруженное давление на оппонентов. По сообщениям СМИ, с конца прошлого года в ЦАР из России для помощи президенту республики перебрасываются военные консультанты и наемники с тяжёлыми вооружениями и бронетехникой.

Наряду с россиянами в ЦАР присутствует миротворческий контингент ООН численностью 12 тысяч человек, а также военизированные формирования из Руанды.