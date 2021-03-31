Число сексуальных преступлений против сирот возросло в России в 26 раз

В России за последние пять лет число преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы, которые совершают сотрудники сиротских учреждений в отношении детей, возросло в 26 раз, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

Общее количество преступлений, жертвами которых становятся дети-сироты, увеличилось с 2016-го года почти на 430 процентов.

Кузнецова отметила, что ещё не сталкивалась с таким объёмом жалоб от подопечных детских домов, как в последнее время. При этом, по словам омбудсмена, почти 90% российских сирот воспитываются в замещающих семьях, но в специализированных учреждениях всё ещё находятся более 37 тысяч детей.