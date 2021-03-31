В Тбилиси беспорядки на акции против приезда Владимира Познера

В центре Тбилиси вечером в среду началась стихийная акция против приезда в страну российского телеведущего Владимира Познера.

"Интерфакс" со ссылкой на местные СМИ сообщает о столкновениях между сотрудниками полиции и участниками протестного выступления, организованного оппозицией. Протестующим якобы удалось отключить подачу электроэнергии в здание гостиницы, в которой остановился Познер. Полиция "живым щитом" пытается сдержать агрессивных участников акции, которые хотят ворваться в гостиницу, передает информагентство.

Сторонники оппозиции требуют от властей выдворить Владимира Познера из Грузии. "Я прилетел не о политике говорить, а справить свой день рождения", - заявил сам журналист в аэропорту Тбилиси. По информации сайта "Эхо Кавказа", Познер прилетел из Москвы в сопровождении группы друзей из примерно 40 человек.

Участники стихийной акции протеста свистели и барабанили, чтобы, по их словам, создать "дискомфорт" собравшимся в отеле. Они обещают протестовать круглые сутки.

"Любое нормальное государство в похожей ситуации, когда приехал представитель российской системы, который конкретно заявлял, что Абхазия не является и не будет частью Грузии, просто бы не впустило в страну. Мы это прошли с Гавриловым. Мы предупреждали власти. Теперь они сделали то же самое", - приводит "Эхо Кавказа" слова лидера оппозиционного движения "Настало время" Элены Хоштария.

Оппозиция заявляет, что правящая "Грузинская мечта" повторила то, что было во время визита в Тбилиси депутата Госдумы Сергея Гаврилова летом 2019 года. После того, как он сел в кресло спикера парламента Грузии, начались массовые выступления, сопровождавшиеся беспорядками и разгоном протестующих спецназом.

"Грузинская мечта" сама является российским режимом, который каждый день поощряет оккупацию", - сказал гражданский активист Нодар Рухадзе.

О реакции российской стороны и самого Владимира Познера на протесты и высказывания их участников пока не сообщается.

После пятидневной войны с Грузией в августе 2008 года Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Подавляющее большинство стран – членов ООН считает их частью Грузии, а в Тбилиси называют оккупированными Россией территориями.