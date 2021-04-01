Блинкен: США обеспокоены "агрессией" России в Донбассе и Крыму

В среду Соединенные Штаты выразили беспокойство относительно действий России в Крыму и на востоке Украины.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой подчеркнул, "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами" территориальной целостности Украины перед лицом "продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби обвинил Россию в нарушении перемирия на востоке Украины. Дестабилизирующие, по словам Кирби, действия России подрывают процесс деэскалации, начатый в прошлом году. "Мы осведомлены об отчете украинских военных о передвижении российских войск на границах Украины", - подчеркнул представитель Пентагона.

CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщает о том, что американские военные обеспокоены данными о перемещением 4 тысяч российских военнослужащих в Крым. Американские аналитики предполагают, что они могут принять участие в военных маневрах, которые могут служить как символический жест Кремля в адрес новой американской администрации, своего рода предупреждение о готовности противостоять США.

Миссия ОБСЕ сообщает о сотнях нарушениях режима прекращения огня на востоке Украины, происшедших в последние дни. Согласно официальным украинским данным, 26 марта в результате минометного обстрела были убиты четверо и ранены двое украинских военнослужащих. Украина возлагает вину за этот инцидент на российскую армию. Россия отвергает факт своего военного присутствия на востоке Украины. Ранее на этой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина выразил беспокойство относительно того, что он назвал "украинскими провокациями".