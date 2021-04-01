Неизвестный открыл стрельбу в Калифорнии: четверо погибших

Четыре человека погибли и ещё один получил ранение в результате стрельбы в округе Ориндж, штат Калифорния, США. Среди погибших - ребёнок.

Другие обстоятельства преступления пока выясняются. По данным "Нью-Йорк Таймс", вечером 31 марта неизвестный открыл стрельбу в одном из офисных зданий, ряд других других СМИ сообщают, что нападение произошло в частном доме. Известно, что преступник стрелял и по прибывшим на место полицейским. Ответным огнём он был ранен и сейчас госпитализирован.

Это уже третье массовое убийство в США за последние две недели. 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Лонг совершил серию вооружённых нападений на массажные салоны, убив восемь женщин, большинство из которых - азиатского происхождения. Спустя шесть дней в Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете, убив десять человек.

Вчерашняя стрельба в Ориндже - самое большое по числу жертв преступление в округе с 1997 года, отмечают местные власти.