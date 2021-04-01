Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Неизвестный открыл стрельбу в Калифорнии: четверо погибших

Полиция на месте преступления 

Четыре человека погибли и ещё один получил ранение в результате стрельбы в округе Ориндж, штат Калифорния, США. Среди погибших - ребёнок.

Другие обстоятельства преступления пока выясняются. По данным "Нью-Йорк Таймс", вечером 31 марта неизвестный открыл стрельбу в одном из офисных зданий, ряд других других СМИ сообщают, что нападение произошло в частном доме. Известно, что преступник стрелял и по прибывшим на место полицейским. Ответным огнём он был ранен и сейчас госпитализирован.

Это уже третье массовое убийство в США за последние две недели. 16 марта в Джорджии 21-летний Роберт Лонг совершил серию вооружённых нападений на массажные салоны, убив восемь женщин, большинство из которых - азиатского происхождения. Спустя шесть дней в Колорадо 21-летний местный житель Ахмат Алисса открыл огонь в супермаркете, убив десять человек.

Вчерашняя стрельба в Ориндже - самое большое по числу жертв преступление в округе с 1997 года, отмечают местные власти.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG