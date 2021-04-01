Минэнерго: справедливая цена литра бензина – на 5 рублей выше текущей 

Справедливая розничная цена литра бензина АИ-92 на пять рублей выше текущей, заявили в Министерстве энергетики России.

В ведомстве посчитали, что без демпферного механизма, то есть доплаты государства нефтеперерабатывающим компаниям, цена этого топлива составляет 50,08 рубля за литр, в то время как по состоянию на 25 марта литр АИ-92 на территории центральной России стоил 44,89 рубля.

В марте Владимир Путин потребовал от правительства установить контроль над ценами на нефтепродукты и не допустить резкого подорожания стоимости бензина. По данным Независимого топливного союза, с декабря прошлого года цены на топливо выросли на бирже почти на 19 процентов. Подорожание в два раза опередило инфляцию.

