Следственный комитет начал доследственную проверку по статье о превышении должностных полномочий после задержаний в бойцовском клубе "Ахмат" в Южно-Сахалинске, сообщается на сайте местной прокуратуры. Накануне в помещение клуба ворвался спецназ, там был проведён обыск. Во время операции на пол были уложены занимавшиеся в клубе дети, утверждает издание "Сахалин.инфо".

Издание приводит слова одного из родителей занимавшегося в клубе ребёнка, который заявлял, что спецназ заставил детей лечь на пол, а затем отправил на улицу самых младших. Дети были очень напуганы, сообщил неназванный собеседник. Тренер "Ахмата" Явер Меджидов заявил в интервью каналу "ОТВ Сахалин", что это не соответствует действительности, и детей в клубе не было.

По его словам, детские тренировки заканчиваются до 19 часов, а обыск был позже. Его, по данным МК, проводили оперативники ФСБ и Росгвардии по делу о распространении терроризма. Были задержаны 15 человек, передаёт РИА "Сахалин и Курилы".