В Тверской области ФСБ застрелила подозреваемого в подготовке теракта

Федеральная служба безопасности России отчиталась о предотвращении теракта в Тверской области.

По версии спецслужбы, гражданин Российской Федерации, имя которого не называется, действуя по указанию членов запрещённой организации "Исламское государство" планировал взорвать некий "объект топливно-энергетического комплекса".

В четверг сотрудники ФСБ приехали по адресу месту жительства подозреваемого, чтобы его задержать. Утверждается, что мужчина оказал вооружённое сопротивление, в связи с чем был застрелен. Дома у погибшего, согласно сообщению пресс-службы ФСБ, нашли огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельную бомбу, готовую к применению. Где именно жил предполагаемый преступник - не сообщается.