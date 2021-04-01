Депутат Самарской губернской думы, сызранский банкир Владимир Симонов указал космический малый спутник как принадлежащий ему транспорт в ежегодной декларации. Об этом сообщил другой региональный депутат, Михаил Матвеев, внимание на это обратила редакция Идель.Реалии.

Симонов указал в декларации наноспутник СамСат-218, разработанный студентами Самарского аэрокосмического университета. Он был выведен на орбиту в апреле 2016 года с космодрома Восточный ракетой-носителем "Союз". Аппарату не удалось выполнить свою миссию, он превратился в космический мусор. Как он после этого оказался в собственности депутата — не уточняется.

Симонов считается одним из самых богатых жителей Самарской области, отмечает Идель.Реалии. В 2012 году он занимал 15 место в рейтинге дохода представителей власти журнала Forbes, заработав, согласно декларации почти 528 миллионов рублей. В декларации за 2019 год он указал около 16 миллионов рублей дохода. В документе указано, что в его собственности находились два автомобиля, два автоприцепа, снегоход, мотолодка и теплоход. Спутник в списке имущества не значился.