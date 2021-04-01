Суд отказался исключить из списка иноагентов правозащитную организацию "Открытый Петербург"

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключить правозащитную "Открытый Петербург" из реестра некоммерческих организаций, выполняющих функции так называемых иностранных агентов. Об этом Север.Реалии рассказал председатель организации Андрей Пивоваров.

Организация была внесена в реестр в декабре. По словам Пивоварова, решение о включении организации в реестр было незаконным: организацию внесли в список за неделю до того, как вступил в силу позволяющий делать это закон.

"Даже по нынешним законам это невозможно. Судья это прекрасно поняла, но, судя по всему, решение было политическим ", - рассказал Пивоваров. По его словам, решение будет обжаловано.

Новость дополняется