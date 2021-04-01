К матери двух детей, участнице митинга за Навального, пришла опека 

В Москве органы опеки пришли с проверкой к участнице митинга в поддержку Алексея Навального, который состоялся в центре столицы 23 января.

По словам Ксении Голубцовой, являющейся матерью двух годовалых детей, сотрудницы опеки пришли к ней домой по заявлению полиции. Внутрь квартиры она их не пустила. Через дверь женщину спрашивали про размер её дохода, отношения в семье, а также о том, с кем оставались дети, когда она участвовала в митинге, после которого была задержана почти на 48 часов.

Голубцова рассказала, что всё это время они находились дома с отцом, возмутившись тем, что сначала полицейские незаконно удерживали её двое суток, а потом сами же написали бумагу в опеку.

23 января Ксению Голубцову задержали на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального и доставили в отдел внутренних дел по району "Южное Тушино". Оттуда её перевезли в ОВД "Проспект Вернадского". Выпустили задержанную только 25 января.

Спустя ещё три дня к женщине домой приехали полицейские, которые снова увезли её в ОВД для составления протокола о нарушении правил проведения митинга. 10 февраля суд признал Голубцову виновной в том, что она "выкрикивала лозунги политического характера, перекрывая проезжую часть", и оштрафовал на 10 тысяч рублей.