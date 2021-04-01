Министр в Армении ушёл в отставку после нападения на журналиста в кафе

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян накануне подал в отставку после того, как ударил журналиста и сбросил со стола его компьютер. Инцидент произошёл 19 марта, отставка — 31 марта, передаёт Армянская служба Радио Свобода.

"Как гражданин Республики Армения считаю неприемлемым применение насилия со стороны должностного лица в отношении другого гражданина. Мы должны двигаться по пути формирования общества без насилия", — заявил 35-летний чиновник в фейсбуке. На его место 1 апреля был назначен губернатор Тавушской области.

Инцидент с журналистом произошёл в кафе в Ереване. Журналист со включённой камерой подошёл к обедающему министру и спросил его, почему тот не работает в рабочее время.

Министр ответил ему, что работает всегда, журналист в ответ заявил, что у чиновников есть фиксированное рабочее время. После этого Аршакян поднялся вслед за журналистом на второй этаж кафе, ударил его и столкнул его компьютер на диван.