В центре Москвы произошло ДТП с участием известного пранкера

В центре Москвы произошла крупная авария с участием автомобиля известного блогера Эдварда Била. Ему 25 лет. Блогер известен своими пранками. На его ютьюб-канал подписаны больше четырёх миллионов человек.

Пять машин столкнулись на Новинском бульваре, на выезде из тоннеля в сторону Смоленской площади. Audi блогера вылетела на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen. Телеграм-каналы сообщают, что за рулём находилась специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артёмова. Её в тяжёлом состоянии отправили в реанимацию. Данных о других пострадавших нет.

Очевидцы рассказывают, что машину Била мог подрезать автомобиль Mitsubishi. Он якобы отказался остаться на месте ДТП. На видеозаписях инцидента этого не видно.

Департамент транспорта Москвы заявил, что Audi, на которой ехал блогер, в январе сняли с учёта. На ней числилось 400 штрафов за превышение скорости. Уведомления о штрафах Билу не приходили, так как он ездил по подложным номерам.

По данным телеграм-канала Mash, после аварии Бил пересел на заднее сиденье, чтобы сделать вид, что за рулём был не он.

Агентства сообщают, что алкоголя в крови блогера не обнаружено. Тест на наркотики будет готов позднее. Автомобиль Билу не принадлежит. О владельце Audi не сообщается.

Блогера увезли на допрос в отдел полиции. По словам адвокатов, к задержанному их не пускают.

Интересы потерпевшей и её семьи вызвался защищать адвокат Александр Добровинский. Он представлял интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с автомобилем актёра Михаила Ефремова. Адвокат был на два года лишён статуса. В адвокатской палате Москвы посчитали, что Добровинский нарушил профессиональную этику на процессе Ефремова.

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