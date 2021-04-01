На Алтае полицейский открыл стрельбу по табуну лошадей

В Республике Алтай в отношении полицейского, который, по версии следствия, атаковал табун лошадей у села Усть-Кокса, возбудили уголовное дело. Погибли 9 животных. В региональном МВД и прокуратуре подтвердили эту информацию.

В ведомствах отмечают, что полицейский использовал личное зарегистрированное охотничье оружие. По версии следствия, убийство животных произошло в ночь с 28 на 29 марта между поселками Власьево и Тюгурюк. Там на пасущихся животных напал неизвестный. Он убил 8 кобыл и одного жеребца, принадлежащих местным жителям. Кроме того, еще две кобылы поручили ранения. Их владельцы оценивают ущерб в 1,3 миллиона рублей. Дело возбуждено по статье об умышленном уничтожении чужого имущества.

Что стало причиной преступления неизвестно. Полицейский работал начальником местного отделения участковых в ОМВД. Согласно открытым данным, на конец 2019 года эту должность занимал майор Судур Алашев. Главе региональной полиции уже вынесено представление от прокуратуры в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров.