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В Ленобласти при строительстве железной дороги украли 60 млн рублей

Железная дорога в Ленинградской области (Иллюстративное фото)

В Ленинградской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело о мошенничестве из-за кражи 60 миллионов рублей при строительстве железной дороги на участке Выборг-Пихтовая. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Договор строительства предусматривал налог на добавочную стоимость 18% и дополнительные соглашения к нему, на общую сумму свыше 3 миллиарда рублей. РЖД выплатила деньги, выделенные из бюджета России, подрядчику - ОАО "РЖДстрой". По версии следствия, неустановленные руководители компании не провели работы в 2016-2018 годах и похитили не менее 60 миллионов рублей.

Согласно официальным данным учредителями ОАО "РЖДстрой" выступают компания РЖД и АНО "Центр Желдорреформа", последняя компания учреждена также Российской железной дорогой.

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