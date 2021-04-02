В Ростове покончил с собой духовник Росгвардии, болевший раком

Духовник Южного округа войск Росгвардии, протоиерей Андрей Немыкин обнаружен мертвым в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский.

По его словам, священник покончил с собой. Рядом с его телом жена нашла наградной пистолет и предсмертную записку, в которой он сообщил, что больше не может терпеть боль, пишет издание 161.ru.

Немыкин болел раком, он долгое время испытывал сильные боли в спине и с трудом передвигался, уточнил Петровский.

Андрею Немыкину было 55 лет. Он был настоятелем храма Димитрия Донского в Ростове-на-Дону и руководителем отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Ростовской-на-Дону епархии. Немыкин был ветераном боевых действий в Чечне.

В 2014 году в Москве покончил с собой контр-адмирал Вячеслав Апанасенко, у которого было онкологическое заболевание и который не мог получить необходимые обезболивающие средства. После этого СМИ написали о десятках таких случаев. Позже Роскомнадзор запретил такие публикации.

В феврале 2019 года Госдума приняла законопроект о паллиативной медицинской помощи. Документ предполагает, что каждый человек имеет право на обезболивание сильнодействующими и наркотическими препаратами.