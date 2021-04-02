Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В результате крушения поезда на Тайване погибли десятки пассажиров

На месте крушения поезда в Тайване, 2 апреля 2021 года

Не менее 36 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с ремонтной машиной на Тайване. Авария произошла внутри туннеля на востоке острова. На месте аварии продолжаются спасательные работы.

По сообщению министерства транспорта, состав следовал из столицы Тайпея в Тайдун, крупный тайваньский город и уезд. В поезде находились около 350 человек. Вагоны были переполнены, многие пассажиры стояли.

По предварительным данным, инженерная спецтехника была плохо припаркована, соскользнула и оказалась на путях перед поездом. В результате часть вагонов состава врезалась в стены туннеля.

Агентство Reuters называет случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове за последние 40 лет. В 1981 году в результате крушения поезда погибли 30 человек.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG