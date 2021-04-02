В результате крушения поезда на Тайване погибли десятки пассажиров

Не менее 36 человек погибли, несколько десятков пострадали в результате столкновения пассажирского поезда с ремонтной машиной на Тайване. Авария произошла внутри туннеля на востоке острова. На месте аварии продолжаются спасательные работы.

По сообщению министерства транспорта, состав следовал из столицы Тайпея в Тайдун, крупный тайваньский город и уезд. В поезде находились около 350 человек. Вагоны были переполнены, многие пассажиры стояли.

По предварительным данным, инженерная спецтехника была плохо припаркована, соскользнула и оказалась на путях перед поездом. В результате часть вагонов состава врезалась в стены туннеля.

Агентство Reuters называет случившееся крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове за последние 40 лет. В 1981 году в результате крушения поезда погибли 30 человек.