В Махачкале с вечера четверга остаётся заблокированным автомобиль, в котором находится Ибрагим Гаджиев – свидетель по делу бывшего начальника полиции столицы Дагестана Раипа Ашикова, обвиняемого в финансировании терроризма. Как сообщает с места событий корреспондент Кавказ.Реалии, вместе с Гаджиевым в машине всё это время остаётся правозащитник Джамбулат Гасанов.

Вход в здание Кировского районного суда перекрыт с двух сторон, по периметру стоят вооружённые автоматами сотрудники полиции, они пускают к зданию суда только его работников. Всех активистов, а также членов Общественной наблюдательной комиссии и даже адвоката Гаджиева вывели за оцепление. Официальную причину таких мер управление МВД по Дагестану не называет.

1 апреля в Кировском районном суде рассматривалось административное дело в отношении Гаджиева. Его обвинили в неповиновении сотрудникам полиции во время обыска 31 марта. В тот день Ибрагима Гаджиева в шесть часов утра увезли из дома люди в масках. Ни адвокат, ни родственники не знали, где он находится. Позднее адвокат Сапият Магомедова заявила о пытках током своего подзащитного в отделе полиции. Следы побоев зафиксировали прибывшие на место врачи скорой помощи.

1 апреля Ибрагима Гаджиева привезли в суд, который не стал рассматривать протокол о неповиновении полиции во время обыска. Дело прекратили, а Гаджиева отпустили.

Однако после заседания полицейские заблокировали автомобиль Гаджиева, настаивая на его допросе. Проводить его в здание суда или прокуратуры сотрудники МВД отказались. При этом они указали, что оснований для задержания Гаджиева нет, а в отдел полиции они его "приглашают". На каком основании свидетеля до сих пор удерживают в окружении вооружённых полицейских, неизвестно.