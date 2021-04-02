"Не друг, а символ пропаганды". Соцсети о визите Познера в Грузию

Владимиру Познеру 1 апреля исполнилось 87 лет. Свой день рождения он решил отпраздновать в Тбилиси, однако грузинским активистам эта идея пришлась не по душе. Ресторан, в котором должно было пройти застолье, забросали яйцами, телеведущему пришлось прервать празднование и вернуться в Москву.

Познер написал в Инстаграме, что не хочет комментировать этот инцидент, но вместе с тем назвал произошедшее "шабашем".

Дмитрий Песков в связи со случившимся заявил, что поездки в Грузию опасны для российских граждан. Некоторые граждане с ним согласились.

Мария Арбатова

Интернет уже год забит рекламой гастрономических туров в Грузию. Но только сегодня стало понятно, что в меню этого тура входит закидывание туриста яйцами, потому что его мнение на отдельный предмет не совпадает с местным... Короче, гастрономический тур в Грузию - это обычный экстремальный туризм. Так что, экстремалы, вперёд!...

Огорчило комментаторов и то, что на постаменте памятника Грибоедову после изгнания Познера из Тбилиси появились надписи "Россия - зло" и "Познер [вон]".

Наталия Осипова

Но вообще подумать только

Человек приезжает отметить день рождения

Немолодой человек

Не лекции, не пропаганда, не бизнес

И они его гонят

А памятник Грибоедову, любившему Грузию, они марают и оскверняют.

Кто эти люди?

Одно ясно - с ними не стоит иметь дела.

Другие комментаторы отмечают, что поездки в Грузию явно опасны не для всех россиян.

Михаил Рубин

Я простой гражданин России, который смотрит ТВ. И я знаю, что был классный Советский Союз, в котором все народы, включая грузин, были счастливы состоять (пока не пришел Ельцин-Горбачев и все не развалил). Сейчас у нас, слава богу, самая эффективная внешняя политика в мире, лучший министр иностранных дел и все такое. Как же так получается тогда, что в Грузию, где всегда так радуются русским гостям (это уже без сарказма), нам вдруг стало опасно ездить? Хотя что я спрашиваю, это пиндосы обошли всех наивных грузин и заплатили им за нелюбовь к русским.

Телеведущий "Дождя" сейчас тоже находится в Грузии и с недоброжелательным отношением не сталкивался.

Тихон Дзядко

Вчера повесил фотографию из аэропорта и написал, что летим в Тбилиси, а сегодня получил несколько сообщений с вопросом, летели ли мы «тем самым рейсом» - с Владимиром Познером и гостями его праздника.

Не летели. Мы вылетали из Внуково в Ереван, а уже оттуда в Тбилиси, и были удивлены увидеть на табло в аэропорту рейс прямиком в Тбилиси - прямых рейсов нет уже почти два года. Ну могут себе позволить люди оплатить чартер - молодцы, я бы тоже так сделал, если бы мог себе позволить. Но то, что было дальше, мягко говоря, неприлично.

Если кто не знает, в Тбилиси в 21 час начинается комендантский час. Это значит, что все закрыто, людей и машин на улице почти нет, магазины, рестораны, аптеки и все прочее закрыто. За нарушение - штраф в 600 долларов (для Грузии не целое состояние, а несколько целых состояний. UPD - несколько человек в комментариях обиделись на эту фразу; она означает «это очень большой штраф» (и для России - тоже)). Исключения только для тех, кто получает специальные пропуска - это небольшой контингент людей, вовсе не так, как в Москве весной. Люди от этого очень устали, это тяжело - так зависеть от этих ограничений (мы, вот, например, не успели сегодня подгузники Мише купить. Но мы-то ничего - туристы, а люди так уже больше полугода живут).

И вот на этом фоне в Тбилиси прилетает чартерный рейс на праздник. Как рассказывают, происходит следующее. Самолёт прилетает около 8:00. Всем гостям одна из участниц мероприятия с помощью властей организует пропуска. На автобусе всех привозят в отель Стамба. Оттуда, когда уже начинается комендантский час, всех везут в Vinotel на ужин. Причём возглавляет процессию полицейская машина с мигалкой. Дальше там уже происходит то, что произошло, - митинг, закидывание яйцами и ругань.

Конечно, закидывать яйцами и материть людей не очень классно. Но наступать своими высказываниями об Абхазии на национальную трагедию страны и потом приезжать как ни в чем не бывало - в разы менее классно, нужно быть готовым к тому, что часть общества выразит своё отношение к этому - просто потому что для Грузии это история про тысячи убитых и 250 тысяч беженцев. А устраивать свой визит таким образом, что получается, будто приехали колонизаторы с большой земли с помощью полиции провести хорошо время, пока туземцы сидят дома и не могут даже выйти в магазин - это уже не просто не классно, это довольно стыдная история.

И маленькое наблюдение совсем о другом. Когда мы сидели сегодня в кафе, к нам подошла наша зрительница из Израиля. Она рассказала, что была в гостинице в тот момент, когда здание закидывали яйцами. Так вот посольство Израиля ее оттуда эвакуировало. Это много говорит об отношении страны к своим гражданам.

О том, что в инциденте с Познером сыграло важную роль несоблюдение комендантского часа, пишут и другие комментаторы.

Майкл Наки

Давайте про Познера пару слов. Я хочу обратить ваше внимание на один интересный аспект. Познер полностью нарушил антиковидные запреты, которые действуют в Грузии. Собрал большую толпу гостей и тусил с ними в ресторанах во время комендантского часа, демонстративно наплевав на местные ограничения. Поговаривают даже, что он рассказывал о некоем разрешении от мэрии, но местная журналистка позвонила туда, и ей сказали, что ничего подобного не выдавалось.

Ну, то есть это вот такой вот царь жизни (в своей голове), которому всё можно. Только вот пропагандист забыл, что не весь мир Россия. Там ему действительно простят, что угодно, ведь он ценный пропагандистский кадр. В других странах всем плевать, какая ты номенклатурная звезда.

Целую поэму посвятил этой истории Андрей Орлов:

Мистер Познер,

С виду не грозный,

Мистер Познер,

Пенсионер

С духом здоровым

В здоровом теле

Остановиться решил

В «Винотеле».

Швейцар говорит:

— Побыстрее! У нас

Уже через час —

Комендантский час!

И, что ещё для вас

Неприятней —

Запрет всех массовых

Мероприятий!

Познер в ответ:

— Вы меня обидели!

Вы дней рожденья

Моих не видели!

Сотни друзей

За столы садились,

А здесь – всего 30

Ко мне прибились.

Вселились,

Сразу пошли в ресторан,

А там – окошко,

Как телеэкран,

А там, за окошком,

С тоскливым видом

Ходили грузины

Под гнётом Ковида,



Один другому сказал:

— Кацо!

А мне знакомо

Вон то лицо!

Нам тут позвать друзей

Запрещают,

А эти, в гостинице,

Ишь! Гуляют.

[...]

Познеру хором

Припомнили разом,

Как он чего-то

Сказал про абхазов,

Каждый чего-то

Вспомнить старается…

И полетели

В гостиницу яйца.

Но, конечно, главная причина такой встречи - все же в том, что, по мнению протестующих, Владимир Познер не признает территориальную целостность Грузии.

Владимир Варфоломеев

Вообще-то, не грузинам стоило протестовать против приезда Познера в Тбилиси. По-настоящему обидно должно было быть абхазам: публично выступая как бы на их стороне, который год он отмечает свой день рождения отнюдь не в мало кому интересном Сухуми, а в цветущем Тбилиси. На словах Познер осуждает грузин, но на деле раз за разом гостит именно у них, а абхазам просто вешают лапшу на уши.

Будет грустно, если этот инцидент помешает россиянам ездить в Грузию, сетует обозреватель "Эха Москвы" Антон Орех.

Неудавшийся день рождения Владимира Познера может снова закрыть дорогу, благодаря которой существовало хотя бы человеческое общение, которое даже важнее государственного. Еще пострадали ресторан и гостиница, которые не заслужили того, чтобы в них кидали яйца. Что касается самого, так сказать, виновника торжества, то давать оценку поведению, во-первых, коллеги, во-вторых, коллеги гораздо более весомого, чем я, да к тому, же гораздо старше меня, мне как-то неловко. Но куда деваться? Позволю себе заметить, что Владимир Владимирович давно и последовательно пытается сидеть на двух стульях. Точнее, стульев этих много, но в каждом месте постоянно находится запасной.

В его словах про Грузию и Абхазию, с нашей точки зрения, возможно, и нет ничего криминального. Я подозреваю даже, что это правда. А жители Абхазии Познера за его позицию уже вовсю благодарят и зовут в гости, чтобы отпраздновать этот самый день рождения. Ну так и надо было в Абхазию сразу ехать! А то поддерживать хочется абхазов, а отпраздновать хочется в Грузии.

Точно так же, хочется оставаться в профессии, продолжать быть звездой федерального экрана, но при этом держать какую-то фигу в кармане, признавая, что работаешь в условиях цензуры. Хочется работать, как ни крути, на российскую госпропаганду, но в Грузию въезжать по американскому паспорту.

В этом нет ничего противозаконного, но получается, что теперь спикер Володин заступается, так уж вышло, за гражданина США. А проблемы с поездками в Грузию возникнут у граждан России. И вот эти два стула у Владимира Владимировича постоянно и повсеместно.

Расстояние между стульями между тем все увеличивается, так что есть риск провалиться. Провластные комментаторы преподносят Познера как "противника режима".

Сергей Марков

А в Грузии устроили "ночь Познера" как флешмоб к 1 апреля? Там же полный сюр. Познер противник Путина. Познер в общем отрицает что в мире серьёзная проблема русофобии. Познер гражданин США. Грузия призывает туристов из России ехать в Грузию. Грузия говорит о своём гостеприимстве. И они устроили буквально русофобский шабаш Познеру, который просто приехал праздновать день рождения. Так это точно не флешмоб ко Дню Дурака?

Игорь Мальцев

Ещё бы в этот отель отправить несколько московских медиадеятелей, начиная с Венедиктова. Чтобы посидели под градом тухлых яиц от "активистов" всё того же, как выяснилось, Саакашвили, которого они нам тут выставляли как светоча свободы и образец для подражания цветной революции. Чтобы выработался безусловный рефлекс: за базар надо отвечать.

Потому что в России отчего-то принято терпеть любую грязь, которую льют как бы российские СМИ на голову собственного народа. Хотя, конечно, они всячески открещиваются от русских. Тот же Познер, который, скривя губку, каждый раз подчёркивает, что он вообще не русский, а то ли француз, то ли американец и тут вообще его ничего не держит, кроме немереной зарплаты с Первого канала. И это ещё мягкий вариант той неизбывной спеси, которую культивируют в себе "люди с хорошими лицами", или, как их называют в Германии, Gutmenschen.

Но либералы Познера своим считать отказываются.

Игорь Эйдман

Познера погаными тряпками прогнали из Тбилиси. А в Москве он чувствует себя прекрасно. Этот человек - символ интеллектуальной коррупции. Проханов - убежденный фашист. Соловьев и Киселев - убежденные циники. А Познер - коррумпированный как бы либерал, он всю жизнь люто ненавидит авторитарную чекистскую дуболомную власть, которой верой и правдой служит ради денег и привелегий.

Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов чекисты приставили его к американской делегации. Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. То есть, его стукаческий стаж составляет минимум 63 года. Точно мировой рекорд.

В России есть множество достойных людей, старых диссидентов, заплативших за убеждения годами тюрьмы. Например, почти сверстник Познера, Лев Тимофеев - человек кристальной репутации и многих талантов. Но востребованы не они. Гуру и символ "интеллигенции" - старый стукач Познер. Пока такие как Познер будут считаться "моральными авторитетами", такие как Путин будут считаться президентами.

Многие отметили как интересную деталь то, что Познер въехал в Грузию по паспорту США.

Илья Вайцман

Скользкий. Этим словом полностью описывается жизнедеятельность т. В.Познера. Поясню на пальцах. Верный боец путинского идеологического фронта (небесплатно верный, конечно) въезжает во вражескую для себя (если ориентироваться на его же высказывания) Грузию не по российскому, а по американскому паспорту, и едет отмечать ДР он не в поддерживаемый им с экрана зомбоящика Сухуми, а все-таки в Тбилиси (странно, да?). Причем, злые языки говорят, что сертификат о прививке у него отнюдь не «Спутником V», но это мелочи. Идеальный персонаж с Плюка: «кто же на Плюке правду думает!?», ага.

Ну, и чтобы мало не показалось - нарушает с гостями карантинные предписания.

Ну, не проскочило на этот раз, бывает.

Собственно, это всё. У меня только один вопрос: зачем его впускали-то? Или американский паспорт пограничников с толку сбил?

Павел Пряников

«Владимир Познер приезжал в Тбилиси по американскому паспорту». Вообще же очень круто, что на центральном ТВ работают люди из «агрессивных стран НАТО».

Тут ещё можно вспомнить топ-менеджера ВГТРК Брилёва – гражданина Великобритании. Недавно писали о награждении какой-то женщины с ВГТРК, которая бегала по схронам Навального в Германии – она гражданка Бельгии. Про владельца поместья на итальянском озере Комо Владимира Соловьёва и так все знают. А про скольких мы ещё не знаем? Только случайно вскрывается про то, что они двойные-тройные агенты. И относиться к тому, что они кричат на том же ТВ про «проклятый Запад» и «враг у ворот», можно только иронически

Замечательный пример конвергенции.

И дальше такое среди высшего 1% россиян будет только нарастать. И это логичное решение: «нельзя класть яйца в одну корзину» теперь относится не только к инвесторам, но и к остальным людям, прогнозирующим и выстраивающим свой жизненный путь.

Сергей Медведев

Немного деталей к скандалу с Познером.

Мне кажется, хорошо, что он случился, этот скандал, потому что он четко обозначил тот постколониальный контекст, те розовые очки, в которых пребывает российское сознание относительно Грузии, Украины и других частей т.н. "постсоветского пространства" (еще один мерзкий колониальный термин). Потому что Грузия это не только Саперави, Мимино и кушать лобио, это еще и Абхазия и Южная Осетия, это российская агрессия августа 2008го, это шельмование Саакашвили, вмешательство во внутреннюю политику Грузии и покровительственно-пренебрежительное к ней отношение. И этот неизжитый российско-советский колониализм полностью считывается с барского визита гражданина США Познера, штатного пропагандиста Первого канала (на секунду, руководитель его проекта там -- Артем Шейнин), прилетевшего в компании других медийных персон, в том числе гендиректора ТАСС, одного из орудий в пропагандистской войне против Грузии.

И вот эта тусовка российских пропагандистов на выезде, проносится с мигалками по Тбилиси в комендантский час, кочует из ресторана в ресторан -- и молодцы грузины, что возмутились, чувство достоинства им никогда не отказывало. "Цветет в Тбилиси алыча не для Владим Владимыча". А вы туда, конечно, поезжайте, друзьям из России там всегда рады, да я и сам скоро соберусь. Для алычи еще рано, а вот миндаль скоро зацветет.

Андрей Десницкий

По поводу приключений Познера в Тбилиси я бы сказал только одно.

Сограждане, россияне!

Давайте мы с вами выберем что-нибудь одно.

Или мы встаем в позу имперцев и начинаем поучать окрестные страны, как им жить. Делим чужие территории, пасем непонятливые народы, раздаем плюшки и тумаки. Смотрим телевизор и узнаем из него о стррррашной рррусофобии по всему миру. Отпуск проводим на курортах Краснодарского края или в Поволжье.

Или мы приезжаем в чужую страну, с уважением относимся ее прошлому и настоящему, общаемся с местными, благодарим их за гостепримство и помним, помним, помним, что эта страна - чужая. Чу-жа-я. И наших советов не спрашивали.

Рассказывали тут про одного испанца, который восхитился мелодичностью песни на стихи Светлова "Гренада моя". Ему в предвкушении еще большего восторга перевели на испанский содержание: "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать".

"Какого хрена! - возмутился испанец, - мы сами как-нибудь разберемся!"

Все сами разберутся, без нас.

Так же воспринимают происходящее и граждане Грузии.

Давид Сакварелидзе

Познера запустила капитулянтская олигархическая власть, а выгнал обычный народ.

Почему из миллионов русских и русскоговорящих туристов, ежегодно бывающих в Грузии, именно Познера попросили покинуть страну?

Потому что он туда не приехал как друг, а, скорее, как символ ублюдочной пропаганды режима оккупации. Тотального информационного изнасилования сознания миллионов россиян в первую очередь, а дальше символ легитимации тоннами пролитой крови, потерянных и искалеченных жизней, отобранных русским сапогом земли и будущего.

Познер не заехал в Грузию, соблюдая закон. Хотя и скрыл свой российский паспорт, и показал американский (почему- то не французский), все в курсе, что он посещал оккупированные его работодателями грузинские земли в Абхазий и «Южной Осетии» Самачабло, соответственно попадал под уголовную ответственность в Грузии.

Простые люди, возможно, и это бы ему простили, если бы он признался, что допустил ошибку. Естественно, ни Познер, ни другие, ему подобные, этого не сделают. Знаете почему? Потому что Грузия для них просто территория, как кабак больших размеров, куда можно прилететь вкусно пожрать, выпить и полюбоваться, как тебя облизывают песнями, плясками и постоянными комплиментами. Грузия для него не является суверенным государством, как Италия например, где в разгар Ковида и официально объявленного локдауна с комендантским часом, как сегодня в Тбилиси, невозможно было [наплевать] на законы и забабахать ДР для 50 своих, привезённых на чартере друзей, не взирая на запрет. Ему пока там можно, пока там наместник Путина. Пока она для него просто колония, где имя самого ушлого и умелого пропагандиста что-то значит.

К сожалению, мы, Грузины, сами виноваты в формировании ущербного имиджа обслуги таких экзархов. Причина в том, что не все, кроме единиц, готовы сражаться за свободу и предпочитают комфортно быть изнасилованными, внушая себе, что этот неприятный процесс скорее проявление дружбы, а не насильственный акт. Мы просто склонны забывать о своей роли и исторической миссии.

Лично от меня, уважение и благодарность всем тем, кто вместо меня вчера и сегодня отстоял свою честь и свободу.