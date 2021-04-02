Белорусский художник-акционист Алексей Кузьмич задержан при попытке проникновения в Елисейский дворец – резиденцию президента Франции. Инцидент произошёл вечером 1 апреля в Париже, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. Он подозревается в умышленном насилии с применением оружия.
Кузьмич уехал из Минска после задержания милицией в августе. В день президентских выборов он провёл акцию на избирательном участке в школе в центре города. Он вышел из кабинки для голосования в набедренной повязке, а на грудь прикрепил бюллетень с нарисованным на нем фаллическим символом. Глаза художник завязал красной повязкой и встал в виде распятия.
Вечером он повторил перформанс перед ОМОНом на проспекте Машерова в Минске. Там спецназ применял светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водомёты. Художник был задержан на несколько дней, его избили, ему, по его словам, пришлось три дня провести в камере без еды в положении стоя. После этого он покинул страну, опасаясь уголовного преследования.
Вечером 1 апреля Кузьмич опубликовал в фейсбуке обращение к президенту Франции Эммануэлю Макрону. В нём он заявил, что французы должны увидеть абсурдность ненасильственных методов сопротивления диктатуре, так как на костре этого обмана "в центре Европы сгорает одна небольшая страна". В тексте содержится критика либерализма, уговорившего, по мнению художника, белорусов "превратить протест в пикник".
По данным газеты Le Figaro, при попытке проникновения в дворец задержаны три человека. У одного из них изъят "коктейль Молотова". Следствие определяет, была ли бутылка брошена одним из участников акции или просто выпала из его рук.
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