В Вашингтоне водитель протаранил ограждение у Капитолия

В Вашингтоне неизвестный протаранил на автомобиле ограждение у здания Капитолия. Двое полицейских получили ранения. Водитель арестован и госпитализирован. Об этом сообщает местная полиция.

Комплекс правительственных зданий рядом с местом случившегося был закрыт на вход и выход. Людям в них рекомендовано не приближаться к окнам и дверям на улицу, передаёт канал Fox News.

Пожарное управление Вашингтона сообщило, что как минимум один человек был ранен выстрелом, — передаёт Los Angeles Times. Рядом с местом происшествия садился вертолёт, позже он улетел.

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