В Новосибирске "Сибирская тепло-энергетическая компания" подала в суд на шестилетнюю девочку, потребовав взыскать с ребёнка 26 тысяч рублей. Такой долг за отопление был у её матери, которая умерла в 2016 от осложнений после гриппа, сообщает Сибирь.Реалии.

Ребёнок, по данным телеканала ОТС, была наследницей доли в квартире вместе с матерью умершей и её бывшим мужем, но стал правопреемницей долга. Дядя девочки рассказал "Подъёму", что у семьи нет денег на адвоката. Они обращались к уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко, но ответа так и не получили, утверждает он.

Как пишут "Вести Новосибирск" во время заседания в пятницу, судья приняла решение поменять ответчика по делу. Вместо ребёнка по претензиям энергетиков будет отвечать ее законный представитель – отец.