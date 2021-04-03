Умер сооснователь Высшей школы экономики Лев Любимов

Сооснователь Высшей школы экономики, учёный-экономист Лев Любимов умер на 85 году жизни, сообщил сайт университета. Причина смерти не называется.

Любимов родился в 1936 году в Рязани. Окончил Рязанский педагогический институт, защитил диссертацию по международной экономике в аспирантуре Института мировой экономики и международных отношений Академии наук, в 1984 году получил звание профессора.

C 1969 года работал в ИМЭМО, был заведующим отделом международных проблем Мирового океана, позже заведующим отделом США и Канады. Был одним из ведущих российских экономистов в конце восьмидесятых — середине девяностых годов, с первых дней существования ВШЭ занимался подготовкой университетских кадров.

С 1995 года учёный был первым проректором ВШЭ, с 2006 года — заместителем научного руководителя. Ему принадлежит заслуга создания региональных кампусов университета в Нижнем Новгороде, Перми и Санкт-Петербурге, отмечает сайт вуза.

Лев Любимов был гостем эфиров Радио Свобода.