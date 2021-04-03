"Альянс врачей" требует допустить невролога к Навальному

Российский профсоюз медицинских работников "Альянс врачей" намерен устроить акцию протеста у стен колонии №2, где содержится оппозиционный политик Алексей Навальный. Требования врачей - допустить к Навальному квалифицированных специалистов. Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева сообщила об этом 2 апреля на YouTube-канале "Навальный Live".

Алексей Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше", 31 марта объявил голодовку. Он пообещал держать её до тех пор, пока к нему не допустят врача. Ранее Навальный сообщал о болях в спине и ноге. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что заключённный политик получает необходимую помощь "в соответствии с его текущими медицинскими показаниями".

Если к Алексею Навальному до 5 апреля "не будет допущен его невролог и не будут выданы необходимые для лечения лекарства", то профсоюз медработников намерен провести протестную акцию перед зданием администрации колонии в Покрове 6 апреля.



В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет. "Есть вероятность, что оставление пациента в данном случае без помощи, возможно, даже хирургической, может привести к развитию тяжелых последствий, в том числе и необратимой, полной или частичной, утрате функций нижних конечностей", - предупредили медики.