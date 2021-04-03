Российский спутник "Космос-2525" сошёл с орбиты и разрушился

Российский военный спутник для дистанционного зондирования Земли "Космос-2525", запущенный в 2018 году, сошёл с орбиты и разрушился над Тихим океаном. Информация об этом опубликована в субботу, 3 апреля, командованием воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Спутник вошёл в атмосферу 1 апреля и разрушился около 8 часов утра над южной частью Тихого океана. О причине схода с орбиты не сообщается.

Экспериментальный аппарат "малого" класса "Космос-2525" был запущен в марте 2018 года с Плесецкого космодрома с помощью ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в". Аппарат был разработан и произведен корпорацией "ВНИИЭМ" – российским приборостроительным предприятием в структуре "Роскосмоса", сообщила "Немецкая волна".