Христиане празднуют Пасху в условиях пандемии второй год подряд

Христиане во многих странах отмечают Пасхальные праздники в условиях новых органичительных мер, связанных с пандемией коронавируса.



В Италии в субботу объявлен строгий трехдневный общенациональный локдаун. Второй год подряд итальянские католики не смогут отпраздновать Пасху на площади Святого Петра в Ватикане.



Во Франции, где вновь быстро заполняются больничные отделения интенсивной терапии, в эти выходные также действуют новые меры изоляции.



В канадской провинции Онтарио в субботу начался третий локдаун. Он будет действовать в течение 28 дней в связи с распространением более опасных мутаций коронавируса. Новые ограничения введены в Квебеке и Британской Колумбии, отмечается в публикации "Голоса Америки".

В Бразилии продолжается сильная вспышка пандемии – более заразный вариант вируса, впервые обнаруженный в этой стране, продолжает распространяться, вызывая опасения в других странах. Боливия закрыла границу с Бразилией. Полностью закрыли свои границы Чили, Эквадор и Перу.



США в пятницу стали первой страной, в которой вакцинировано 100 миллионов человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в мире зарегистрировано более 130 миллионов подтвержденных случаев COVID-19. Жертвами пандемии стали 2 миллиона 800 тысяч человек.