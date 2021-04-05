Предвоенная зачистка. Александр Рыклин – о посадке Навального

Когда российская власть все же решилась упрятать Алексея Навального в колонию, многие обозреватели и эксперты объясняли это общим ужесточением режима. Дескать, времена, когда идеологическая машина устраивала с лидером российской оппозиции разнообразные игры – отменяла реальный тюремный срок, допускала до выборов, позволяла перемещаться по миру, – давно в прошлом. Теперь всё будет ясно, просто, без двусмысленностей и сложных трактовок. Если Навальный жив и при этом в России, то он должен сидеть в тюрьме – и точка!

И всё же часть обозревателей высказывала осторожное недоумение. Столь жесткие действия в отношении вернувшегося в Россию главы ФБК (Фонд борьбы с коррупцией внесён российскими властями в список "иностранных агентов", но не согласен с этим решением. – РС) выглядели не вполне логичными. Казалось бы, зачем, когда скандал с фактически доказанным отравлением Навального сотрудниками российских спецслужб и так наделал столько шума, нанёс тяжелейший прямой удар по российскому руководству, принес репутационные издержки, масштаб которых даже оценить невозможно? Зачем ещё сильнее усугублять ситуацию, подводить её едва ли не к последней черте, делать сценарий разрушительных секторальных санкций фактически безальтернативным?

Объяснения, что действия Кремля в отношении Навального сводятся к банальной мести, выглядели не слишком убедительно. Ну, как-то же путинский режим справлялся с Навальным все эти годы, не пряча его за решетку на длительный срок. Сегодня, когда уже многим очевидно, что эскалации конфликта на юго-востоке Украины избежать, судя по всему, не удастся, плотная изоляция Навального на неопределенное время больше не выглядит импульсивным необдуманным поступком.

Затяжная военная операция, в которой запросто может погрязнуть Россия, вместо ожидаемого подъема патриотических настроений вызовет прямо противоположную реакцию

Мы привыкли считать, что Владимир Путин крайне редко наперёд просчитывает свои политические ходы, действует обычно ситуативно, исходя из актуальной обстановки. Я, например, полностью разделяю мнение некоторых комментаторов, которые утверждают: ещё осенью 2013 года никто в российском руководстве, включая национального лидера, даже не помышлял об аннексии Крыма и фактической оккупации части территорий Украины. Однако, полагаю, с нынешним обострением обстановки в Донбассе и в целом по периметру российско-украинской границы дело обстоит иначе. Ни секунды не сомневаюсь, что новый масштабный конфликт с Украиной планируется заранее. Просто потому, что в той политической ситуации, в которую сам себя загнал российский режим, периодическая внешняя агрессия – фактически единственная форма существования. Никаким другим способом заставить с собой считаться ведущих мировых игроков кремлёвская власть уже не может. И в этом смысле Украина – очевидная мишень.

Пока всё же невозможно себе представить, что целью российских милитаристов могут оказаться страны Балтии или Польша. К прямому вооруженному конфликту с НАТО Россия точно не готова. С пропагандистской точки зрения атаку на Украину объяснить крайне просто – всегда можно сослаться на "провокационные действия противоположной стороны", на необходимость "защиты мирного русскоязычного населения от украинских националистов". Собственно говоря, масштабные перемещения российских войск вдоль российско-украинской границы и в Крыму, резкая активизация "темы Донбасса" на ведущих каналах отечественного телевидения эту версию подтверждают – Россия давно и основательно готовится к новому масштабному конфликту с Украиной. И в этой связи изоляция Навального предстаёт в совершенно ином свете.

Понятно, что подобного рода действия российской стороны резко обострят внешнеполитическую ситуацию. Нет никаких сомнений в том, что цивилизованный мир отреагирует жёстко. Однако, похоже, наше начальство к такому повороту событий уже готово. В Москве понимают, что прямого вмешательства НАТО опасаться не приходится, а ничем другим российских руководителей уже, похоже, не напугать. Другое дело, что будет происходить внутри России. Если Москва затевает действительно масштабный конфликт с Украиной, то, очевидно, лёгкой танковой прогулкой по юго-восточным областям сопредельного государства дело не закончится. Не нужно быть военным специалистом, чтобы при таком течении событий спрогнозировать упорное, яростное и, возможно, вполне эффективное сопротивление украинских вооруженных сил. А значит, не обойтись без существенных потерь. Очевидно, что затяжная военная операция, в которой запросто может погрязнуть Россия, вместо ожидаемого подъема патриотических настроений вызовет прямо противоположную реакцию. И тогда резкой вспышки протестных настроений, которая неминуемо влечет за собой активизацию уличных выступлений, избежать никак не удастся.

Ответом на такую реакцию общества станет очередной виток репрессий, и некоторые превентивные меры были предприняты заранее. Попытка в горячий период убрать Навального с политической карты России – самый очевидный ход в сложившейся ситуации. Поможет ли изоляция Навального российским властям избежать тяжёлого внутриполитического кризиса – другой вопрос.

Александр Рыклин – московский журналист



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