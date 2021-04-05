"В провинции хуже, чем в колонии". Блогеры о визите RT к Навальному

В конце марта бывшая помощница зампреда Совета Федерации РФ Мария Бутина, отсидевшая 15 месяцев в американской тюрьме за участие в заговоре против США и по возвращении в Россию ставшая членом Общественной палаты и экспертного совета при Уполномоченном по правам человека РФ, решила съездить в колонию, где сидит Алексей Навальный. Вот как она это описывает.

Мария Бутина

В мой адрес, как члена ОПРФ, журналистки и общественного деятеля поступали многочисленные обращения и запросы, связанные с условиями содержания в исправительных учреждениях ФСИН Владимирской области ИК-1, ИК-2, ИК-3. Вчера я вместе с другими журналистами посетила эти исправительные учреждения, одним из которых была Покровская колония (ИК-2), в которой отбывает наказание А.Навальный.

Увидев меня в отряде, А.Навальный сразу кинулся оскорблять.

При этом могу сказать, что А.Навальный ходит абсолютно обычно. Сам же заявил, что никакой диклофенак ему не нужен.

Выглядит он вполне нормально, на человека, которому «не дают спать» не похож, а я могу об этом судить после моего пребывания в тюрьме в США.

Пообщалась с другими сидельцами, которые подтвердили, что никого из них «не будят ежечасно в целях контроля». Побудки по ночам по факту оказались обычным обходом, который делают надзиратели во всех тюрьмах мира.

С другой стороны сидельцы рассказали, что Алексей требует к себе особого отношения и особых условий.

Сообщили мне, что не довольны поведением А.Навального, который весь день "лежит как барин", «за собой не убирает».

Я даже задала ему вопрос – понимает ли он разницу между тюрьмой и санаторием?

Я внимательно осмотрела колонию. Она практически образцовая и в сравнении с тем, что мне приходилось видеть, скорее напоминает пионерский лагерь.

Условия содержания аскетичные, но приемлемые.

Моё пожелание к Алексею – если ты совершил преступление – будь мужиком, - отбудь наказание.

А вот как описывают встречу соратники Навального.

Алексей Навальный

Всех заключенных, объявивших голодовку, положено взвешивать. Навального тоже взвесили. По документам в колонию он приехал 93 кг, сейчас 85. То есть -8 кг еще до голодовки.

Сам он связывает такую потерю веса в первую очередь с тем, что ему не дают спать и будят по 8 раз за ночь. Врача к нему по-прежнему не пускают, диагноза в медицинской книжке нет, заключения врача нет. Зато предлагается лечить его никотиновой кислотой.

Вместо врача сегодня в сопровождении видеокамер приехала убогая пропагандистка с канала RT Бутина. Кричала, что это лучшая и самая удобная тюрьма. Навальный 15 минут отчитывал ее перед строем заключенных, называя паразиткой и обслугой власти воров.

После этого Бутина пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо. Вранья на один репортаж нарезать смогут.

Как сама Бутина относится к Навальному, понятно из сделанного ей репоста чьего-то поста, автор которого называет заключенного оппозиционера "Лехаим Навальнер".

Тот же самый пост про "Лехаима Навальнера", кстати, зашерила пресс-секретарь российского МИДа Мария Захарова:

Марию Бутину сейчас за это видео поливают грязью идолопоклонники и адепты. Наивные. Думают, что её могут задеть или испугать подобные оскорбления. Если кто и имеет право оценить «бесчеловечные условия» содержания, так это она. Несколько месяцев в одиночной камере в Штатах с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Ни за что. Просто за то, что она осмелилась иметь точку зрения на развитие российско-американских отношений, которая заключалась не в безальтернативности конфронтации, а в необходимости диалога на благо двух народов.

Мария Бутина не сломалась в одиночке, не променяла настоящую свободу на мнимую. Она выстояла и теперь посвящает жизнь, каждый свой день защите обречённых. Лживое мурло, с которым она пыталась поговорить, не является «невинной жертвой». Мария Бутина - человек, а то, что перед ней, истеричная баба.

Сергею Маркову видео понравилось и многое для него объяснило.

Опубликовано видео из колонии, где находится Навальный. Из видео ясно, что не тюремщики третируют Навального, а Навальный ведёт себя с тюремной охраной вызывающе, свысока. Ну конечно. Ведь Навальный великий политик. Его поддерживают сам Байден и Меркель. А кто такие эти охранники, по сравнению с великим Навальным? Пыль у великого Навального под ногами. Так? Ясно в общем, что история про Навального, которого чуть ли не пытают и который не получает медицинской помощи, видимо, большая ложь.

А вот Марию Филимор-Слоним съёмка не впечатлила.

Я посмотрела сюжет, то есть видосы из него и текст. Ни разу не показали Навального, только эту физиономию, явно был приказ, лица человека по фамилии Навальный не показывать. А вообще рассказ о шикарных условиях в колонии напоминает главу из солженицынского "В круге первом" под названием "Улыбка Будды"!

Алексей Нарышкин

Мерзость ролика в том, что они якобы без разрешения Алексея не стали его снимать, при этом в том же материале показывают его спящего с регистратора ФСИНовца. Принципиальные какие

Слова Бутиной о том, что тюрьма, где держат Навального, лучше провинциальных российских гостиниц, запомнили многие. Правда, интерпретировали они их совсем по-другому.

Тамара Луговых

Мария Бутина на RT. Без маски, хотя в колонии строгий масочный режим.

Кадров, где было бы видно самого Алексея, не опубликовали.

А ещё, она сдуру проболталась, что люди во многих регионах России живут хуже, чем в колонии. Интересно, накажут ее за этот ляп или нет?

Андрей Богданович

Своими словами, что в России гостиницы хуже этой тюрьмы, Бутина добила, и так умирающий, российский туризм. Молодец.

Александр Воронцов

[Её] фразу можно понять и не как защиту режима, а наоборот. В Алтайском крае, как она сама сказала, сельские гостиницы хуже выглядят, чем тюрьмы. Легко могу поверить. Потому что Москва ни рубля в регионы не даёт.

Анастасия Кирилленко

У меня крамольный вопрос. Когда Бутина говорит "у вас тут условия лучше чем в Алтайском крае", нельзя у нее спросить: "т.е. вы признаете, что в Алтайском крае, на вашей родине, люди живут в нищете и в скотских условиях и при этом ходите на федеральное ТВ защищать Путина?"

Вместо этого покажут картинку - что вот, Бутина соображает о том, как плохо живут россияне, а напротив нее - неадекват.

А так, что может быть лучше признания пропагандистки о том, что в России живут хуже, чем в тюрьме?

Свирский

Бутина: Это вот это пыточная?

Навальный: Безусловно!

Бутина: Ты [рехнулся]?! Алтайский край - вот это пыточная! А твоя тюрьма - это [замечательная] гостиница.



Но большинство обратили внимание не на гостиницы, а на поведение Бутиной (и тех, кто её туда послал) в целом.

Олег Пшеничный

А вы понимаете, что Бутова-Симоньян-Скабеева-Винокурова-Соловьев-Киселёв-Песков - это ЛУЧШЕЕ, что у них есть в распоряжении, на фронте умственной и моральной борьбы?

Тщательно отобранные, самые образованные фронтмены их интеллектуальной мощи, элита элит государственной журналистики.

За все эти годы они никого поумнее найти так и не смогли.

Божена Рынска

Не понимаю, зачем вообще Навальный стал разговаривать с Бутиной. Это такой зашквар. Она никто, она ему не ровня, она недостойна пыль с его сапог целовать. А он разрешил этому мизераблю голос на себя повышать. Не одернул ее.

Роман Попков

RT и прочие медиа-помойки разоблачают Навального, сидящего в колонии и славят доблестную российскую службу исполнения наказаний. Ну то есть натурально козлиная работа без всяких натяжек, без всяких переносных смыслов. Работа, отвратительная для нормального русского человека, который никогда не будет на стороне тюремщика.

Русская культура всегда была наполнена болью из-за тюрьмы, ненавистью к тюрьме, сочувствием к арестанту, к его тоске, страданиям. А этот козлиный пропагандистский десант – он, конечно, совершенно вне такого русского контекста. Ведут себя как отмороженные, бессовестные интервенты.

Работать на таких, работать с такими – стыдно. Жать таким руку, приятельствовать, шутить с ними шуточки в кабаке и в твиттере – неприемлемо для нормального русского человека.

Игорь Эйдман

Бутина доказала, что первую древнейшую профессию легко совмещать со второй, а политической проституцией можно начать заниматься, не бросая обычную.

Михаил Шангин

Это та самая Бутина, которая пошла на сделку с американским следствием, а потом рассказывала про ужасы американской тюрьмы, из которых самый большой ужас, это то, что ей не давали жареную курочку, а в рационе заключенных много бананов?

Мария Певчих написала по этому поводу целый длинный тред, рассказывающий о том, чем занималась Бутина в Америке

Один из инициаторов дела Навального, Сергей Карнаухов, подал по этому поводу заявление в прокуратуру.

Александр Фельдман

Бесстрашный лыцарь из ордена Вечернего [Пустозвона] таки накатал заявления на Евгению Марковну Альбац и Марию Певчих, да не абы куда, а в ведомство самого ясновельможного пана Бастрыкина

Забыв при этом, что статья 128.1 УК РФ не входит в подследственность СК РФ

И вот так у них всё, Карл. Даже донос состряпать ума не хватает...

Отдельные авторы и комментаторы выражали претензии и просто к внешности Бутовой.

Им ответила Алёна Чурбанова

Мария Бутина, однако, помимо личного дна, невольно помогла многим пробить свое: когда речь идёт о женщине, люди обоих полов не могут удержаться от того, чтобы пройтись по внешности, происхождению и прочим врождённым характеристикам. Хотя, вроде бы ничто не мешает распинать ее "по существу вопроса". Но нет.

Многим нынешняя ситуация напомнила то, что происходило в СССР.

Андрей Лошак

Российская пропаганда окончательно стала неотличима от советской. Весной 1984 года академик Сахаров в горьковской ссылке объявил голодовку. Его запирают в больнице, изолируют от всех, включая жену Елену Боннэр, и начинают насильно кормить, а по сути пытать: закалывают психотропами и вводят питательные растворы внутривенно, скручивают и закачивают смесь для космонавтов через зонд, вставленный в правую ноздрю, зажимают нос, чтобы академик, задыхаясь, открыл рот, и вводят через шланг туда пищу. Во время одной из таких процедур пожилой Сахаров пережил микроинсульт – с тех пор у него до конца жизни едва заметно тряслась нижняя челюсть. Больничная изоляция Сахарова длилась больше 4 месяцев. Все это время за здоровьем Сахарова пристально следила мировая пресса, президенты ведущих держав требовали прекратить издевательства над академиком и удовлетворить его требования. Вместо этого советская власть выпускает пропагандистский фильм, рассказывающий о том, как хорошо Сахарову живется в Горьком. Вот как описывает это председатель КГБ Чебриков в записке Андропову: «…«В целях публичного разоблачения распространяемых на Западе инсинуаций о Сахарове КГБ СССР на основе негласных съемок подготовлен телематериал о позитивных сторонах жизни Сахарова и Боннэр в Горьком». Всего было создано пять таких «фильмов», их дистрибуцией занималась почему-то немецкая бульварная газета «Бильд» и какие-то фрагменты действительно были показаны по ТВ в западных странах.

Я видел первый «фильм» из этой серии. Большую его часть академик Сахаров ест – это должно было показать, что в больнице он находится на добровольном лечении, а не в связи с голодовкой. Снимались эти кадры уже после того, как Сахаров, не выдержав пыток, прервал голодовку. В нарушении всякой этики показывались фрагменты осмотра Сахарова – вот пожилой человек снимает майку, приспускает штаны – эти тайком сделанные кадры должны были убедить иностранцев, что с академиком все в порядке. Лечащий врач жизнерадостно перечисляет на камеру болезни академика. Вот Сахаров гуляет с Боннэр, хотя в момент выхода «фильма» он был изолирован в больнице, – то есть за текущий момент выдавались кадры, снятые в другие годы ссылки. В фильме есть эпизод, в котором Сахаров якобы свободно читает западную корреспонденцию. На самом деле ему принесли ее только раз – специально для съемок. «Ужасно, когда фальсифицируют твою жизнь» - писала позже Боннэр.

Я вспомнил об этом пропагандистском трэше, когда посмотрел сюжет RT о посещении «правозащитницы» Бутиной колонии, где сидит Навальный. Идеальная чистота, библиотека, стол для настольного тенниса, бодрая врачиха, рассказывающая о здоровье Навального, несчастные зэки, бубнящие о том, как хорошо сидится оппозиционеру (попробовали бы они сказать обратное), ну и сама Бутина, заскочившая на часок в колонию, чтобы публично разоблачить Навального в инсинуациях. Конечно же, в пропагандисткое вранье и в ламповые 80-е никто на Западе не верил, тем более не верит сейчас. На дворе 21 век, Навальный деанонимизировал своих неудачливых убийц с помощью интернета, и даже сейчас, брошенный в тюрьму, регулярно ухитряется публиковать посты о своих злоключениях в инстаграме, а эти бумеры продолжают бездарную традицию создавать «позитивный образ» своим преступлениям– вместо того, чтобы перестать их совершать.

Юрий Богомолов

После посещения Бутиной колонии вспомнился Шкловский, которого приятель спросил, как он себя чувствовал на строительстве Беломорканала.

На вопрос он ответил вопросом: "А как себя должна чувствовать лиса в меховом магазине?".

Бутина себя сознает в положении сдирающего шкуры с счастливых зеков, чтобы продать их телезрителям пропагандистских ток-шоу.

На Навального она обиделась, он не дался ей.

Бутиной припомнили и то, что когда она сидела в американской тюрьме, Навальный требовал от российского государства ей помочь.

И то, что в 2013 она сама защищала Навального.

Данила Александров

#листая_архивы #Бутина

#2013год: Мария Бутина: "Алексею Навальному, отцу двоих детей и, пожалуй, крупнейшему в истории страны популяризатору борьбы с коррупцией и общественного контроля над бюджетными расходами, дали сегодня 5 лет тюрьмы по нелепейшему обвинению в оказании посреднических услуг. Его коллеге, Петру Офицерову, отцу 5 детей, дали по этому делу 4 года. Их признали «виновными» в том, что их деловой партнёр мог без них на более выгодных условиях коммерческие сделки совершать напрямую. (...) Приговор Навальному - это, прежде всего, угроза существующей политической системе, её стабильности и легитимности. История человечества не знает вечной власти и несменяемых режимов, но когда политический режим идёт на столь жёсткие шаги по борьбе со своей конкуренцией, то это снижает возможности социальных компромиссов и преемственности власти. Мирную смену власти и обновление элит это превращает в кровавый фарш, в результате которого наша страна за последний век уже, по меньшей мере, два раза разваливалась, а теперь по накатанной прокладывается путь к третьей подобной трагедии. Как это происходит можно наблюдать на примере нулевого рейтинга лидера одной из ведущих парламентских партий страны, опубликованного сегодня – текущая политика просто выжигает пространство вокруг себя и образует коллапс из неконкурентоспособных фигур в национальной элите. Так же, как это в нашей истории уже было после Ивана Грозного, Петра Первого, Николая II или Сталина, когда зачищенное под авторитарного лидера политическое поле уверенно сползало после него в пропасть вместе со всей страной." [1]

#2021 год Мария Бутина: "Моё пожелание к Алексею: если ты совершил преступление — будь мужиком, отбудь наказание" [2]

[1] https://butina.livejournal.com/738028.html

[2] https://t.me/mariabutina/2713

Но, хотя Навального Бутина когда-то защищала, к гуманности к заключённым она совсем не призывала

Михаил Пожарский

Мария Бутина, нынче приезжавшая в колонию к Навальному и заключившая, что там санаторий - это женщина удивительной судьбы. Про эпопею в США нынче не написал только ленивый. Но я помню Марию еще раньше - когда она была просто создательницей движения "Право на оружие". Тогда она придерживалась эдакой пещерно-консервативной версии "либертарианства" (на мой вкус это, конечно, псевдолибертарианство). Славила Пиночета и Ли Кван Ю, топила против ювенальной юстиции, ЛГБТ и других напастей. Но особенно выдался, даже по меркам этого сомнительного дискурса, пост Марии о пользе телесных наказаний - https://butina.livejournal.com/308642.html

Оттуда можно узнать, что пока в Европе всех лупили - на улицах было безопасно. А как лупить перестали - преступность подскочила. Там, где лупят до сих пор - до сих пор порядок (Юго-Восточная Азия, особенно Сингапур, Африка). И совсем возмутительны запреты бить детей в школах и на дому, которые проталкивают "левые политики из демпартии США".

"В любом случае ясно, что запреты на телесные наказания детей со стороны родителей и по их согласию в школьных учреждениях - это дикость, нарушающая суверенность семьи и насильственно навязывающая всем вовсе не универсально работоспособную модель воспитания."

А также для 95% заключенных в России подошла бы "хорошенькая порка, желательно публичная, с трансляцией в интернете, чтобы народ знал своих героев [...] механизм телесных наказаний - штука очень недооценённая и несправедливо забытая в нашем правосудии. Лучше бы в эту сторону развивали систему санкций, а не вбухивали миллиарды на реконструкцию тюрем по западному образцу превращая их в санаторно-курортные учреждения".

В общем, Марии можно предъявить многое. Кроме непоследовательности во взглядах. С тех пор прошло 9 лет, а парадигма "леваки с Запада хотят запретить нам бить наших женщин и детей" стала буквально государственной идеологией, под которую Мария теперь уже окончательно подписалась. Про пытки в ИК-2 написано достаточно, но теперь понятно, что наша общественница скорее одобряет такие методы. Иронично только, что в том посте она особо рекомендовала публичную порку для коррупционеров - это, видимо, единственный аспект взглядов, которые она пересмотрела.

Аббас Галлямов считает, что теперь и другие журналисты должны требовать, чтобы их тоже пустили пообщаться с Навальным

ОКАЗЫВАЕТСЯ, МОЖНО!

Было бы хорошо, если бы журналисты из приличных СМИ начали бомбить ФСИН запросами на предмет возможности получения доступа к Навальному. Дескать, раз Бутину пустили, значит, в принципе, это возможно. Значит, и мы хотим оттуда репортажи сделать.

Никого, конечно, не пустят, зато тот факт, что власти в ситуации с Навальным злоупотребляют правом, будет доказан. Да и информационных выхлопов будет масса. Вот «Дождю» отказали, вот Vtimes, вот BBC, вот «Медузе»...

Отправив к Навальному Бутину, Кремль совершил ошибку. Надо этим пользоваться.

Соратники же Навального считают, что его гонители скоро поменяются с ним местами.

Леонид Волков

Итак, Путин понял, что Навальный вытерпит боль в спине, справится с пыткой лишением сна, выдержит голодовку. И тогда Путин решил прибегнуть к своему самому сильному оружию, психическому.

Если вчера к Навальному в отряд отправили Бутину, а сегодня Вышинского, то надо завтра ждать там Арама Габрелянова, послезавтра Маргариту Симоньян, а в понедельник — Дмитрия Киселева.

С одной стороны, Бутиной, Габрелянову и Киселеву полезно: пусть осматриваются, знакомятся с условиями, привыкают. Благо, как они передают, свободных шконок достаточно.

С другой стороны, зная отношение к ним Алексея Навального, нельзя не переживать за их судьбу. Понятно, что подойти близко к здоровому Навальному, не на голодовке и не с отнимающимися ногами никто из них никогда бы не решился, но все же и в нынешней ситуации они, мне кажется, не понимают, чем рискуют. С учетом всей остроты момента, он их и взглядом поубивать может.

Любовь Соболь

Если Бутина и Вышинский так нахваливают колонию в Покрове, давайте там их и поселим. Лучше многих гостиниц же, без решеток на окнах, загляденье, а не пыточная колония. Пусть остаются.