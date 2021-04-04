"Медиалогия": за последний год россияне стали чаще материться в сети 

За последний год россияне стали чаще материться в сети, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании "Медиалогия". В феврале и марте аналитики нашли в соцсетях более 20 миллионов публикаций на русском языке, содержащих нецензурную брань, против более 18 миллионов подобных публикаций за тот же период прошлого года.

Отмечается, что рост употребления мата совпал с введением поправок в российское законодательство, обязывающих соцсети удалять нецензурную лексику.

Согласно исследованию "Медиалогии", основными темами для обсуждения в русскоязычном сегменте интернета стали приговор оппозиционеру Алексею Навальному, санкции против российских чиновников, рост цен на продовольственные товары, перекрытие Суэцкого канала и холода в России.