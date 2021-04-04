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У мавзолея Ленина задержан пикетчик с плакатом "Свободу политзаключённым"  

В Москве на Красной площади задержан пикетчик с плакатом "Свободу политзаключённым", сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо". По его данным, активист Александр Артемьев развернул плакат, сев на ступеньки мавзолея имени Ленина.

Несмотря на то, что рядом с Артемьевым никого не было, его тут же задержали и доставили в ближайший отдел полиции. Там на активиста составили протокол о нарушении правил проведения митинга, пояснив, что согласно законодательству, порядок проведения публичных мероприятий на Красной площади определяет лично президент России.

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