В Кирове во время детских соревнований рухнула крыша

В Кирове во время детских соревнований, которые проходили в спорткомплексе "Вересники", рухнула часть крыши. Кадры обрушения, снятые очевидцами, опубликованы в паблике "Киров онлайн" в социальной сети "ВКонтакте". На них видно, что бетонные обломки падают прямо на беговую дорожку, по которой бегут дети, и только чудом никто из них не пострадал.

Отмечается, что всего в зале в этот момент находились около трёхсот человек. По предварительным данным, крыша могла обвалиться под тяжестью мокрого снега. Следственные органы начали проверку инцидента.

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В то же время кировские СМИ отмечают, что о проблемах с кровлей спорткомплекса и о том, что она может не выдержать снеговой нагрузки, сообщалось ещё на стадии строительства.

Спорткомплекс "Вересники" был открыт в 2018 году. В церемонии открытия принимал участие глава "Газпрома" Алексей Миллер, который заявил, что "таких уникальных легкоатлетических манежей в России больше нет" и что он "позволит проводить соревнования самого высокого международного уровня".