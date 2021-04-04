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Патриарх Кирилл дал Андрею Кураеву время на "переосмысление позиции"

Протодиакон Андрей Кураев 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом утвердил решение епархиального суда о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева, но вместе с тем наложил на указ временный мораторий с целью дать Кураеву время "для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви".

Сколько именно времени предоставляется протодиакону, Кирилл не уточнил. Сам Кураев указ патриарха пока не комментировал.

В декабре прошлого года епархиальный суд Москвы признал Андрея Кураева подлежащим лишению сана, усмотрев в его публичных заявлениях признаки "хулы на церковь". В частности, протодиакона обвинили в клевете на РПЦ из-за его слов о роли церкви в "организации раскола", а также в том, что он оскорбительно высказался об умершем от коронавируса протоиерее Александре Агейкине. Кураев назвал его "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса".

В ответ на решение епархиального суда протодиакон заявил, что между тем, чтобы "транслировать официоз", и тем, чтобы "говорить по своей совести", он выбирает второе.

  • Андрей Кураев – один из самых известных миссионеров Русской православной церкви. В последние годы он стал активно критиковать церковные структуры и патриарха.
  • В 2013 году Кураев был исключён из числа профессоров Московской духовной академии после критики духовенства за неодобряемую православием гомосексуальность. Также он обвинял в осквернении святыни участников стотысячного митинга в поддержку Владимира Путина на Поклонной горе в Москве, и гораздо мягче, чем высокопоставленные представители церкви, высказывался о станцевавших в храме Христа Спасителя участницах группы Pussy Riot.

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