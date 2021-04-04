Патриарх Кирилл дал Андрею Кураеву время на "переосмысление позиции"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл своим указом утвердил решение епархиального суда о лишении священного сана протодиакона Андрея Кураева, но вместе с тем наложил на указ временный мораторий с целью дать Кураеву время "для переосмысления своей позиции и возвращения на путь церкви".

Сколько именно времени предоставляется протодиакону, Кирилл не уточнил. Сам Кураев указ патриарха пока не комментировал.

В декабре прошлого года епархиальный суд Москвы признал Андрея Кураева подлежащим лишению сана, усмотрев в его публичных заявлениях признаки "хулы на церковь". В частности, протодиакона обвинили в клевете на РПЦ из-за его слов о роли церкви в "организации раскола", а также в том, что он оскорбительно высказался об умершем от коронавируса протоиерее Александре Агейкине. Кураев назвал его "тупым карьеристом, сделавшим карьеру в сфере вип-сервиса".

В ответ на решение епархиального суда протодиакон заявил, что между тем, чтобы "транслировать официоз", и тем, чтобы "говорить по своей совести", он выбирает второе.