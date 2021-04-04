Парламент Косова избрал 38-летнюю Вьосу Османи президентом страны

Президентом Косова в воскресенье 4 апреля стала 38-летняя Вьоса Османи. Из 120 депутатов за неё проголосовал 71. Османи выполняла временные обязанности президента с ноября прошлого года, когда в отставку подал её предшественник Хашим Тачи, обвинённый гаагским судом в военных преступлениях.



Оппозиционные партии Косова и правозащитники раскритиковали назначение Вьосы Османи президентом в связи с тем, что она, как и премьер-министр и спикер парламента, представляет одну партию - Демократическую лигу Косова (либерал-консерваторы). Оппоненты считают, что однопартийный политический крен во властных институтах не пойдёт на пользу хрупкой демократической системе Косова.

Агентство Reuters обращает внимание на то, что новый президент хорошо знакома с западными ценностями и не питает симпатий к непотизму и неэффективности традиционных политических партий в Косове.



В своей первой президентской речи Османи призвала к возобновлению диалога с Сербией. Вместе с тем, она заявила, что Белград должен извиниться перед жителями Косова и привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях во время конфликта 1998-1999 годов. Следствием той войны, как отмечает Reuters, стало провозглашение Косовым независимости от Сербии в 2008 году.