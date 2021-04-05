В Хабаровске отменили занятия в школах из-за сообщений о бомбах

Во всех школах Хабаровска в понедельник, 5 апреля, отменили занятия в первую смену из-за анонимных сообщений о минировании зданий. Из школ эвакуировали больше 42 тысяч человек после поступления электронного письма о заложенных бомбах. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

Полиция и спецслужбы проверяют все 70 образовательных учреждений. Часть школьников отпущена домой, часть будет ждать завершения проверок, уточнили в администрации города.

Это не первый случай "минирования" десятков учебных учреждений на Дальнем Востоке. Так, 8 февраля подобные инциденты привели к отмене занятий во всех школах Красноярска и двух городах Красноярского края, 149 школах Сахалинской области, ряде образовательных учреждений Амурской области и Приморского края.

Волна рассылок сообщений о минировании одновременно десятков зданий и строений началась в России в ноябре 2019 года. В Москве и Санкт-Петербурге такие угрозы приходили почти ежедневно. Сообщалось о якобы заложенных в бомбах в зданиях судов, больниц, школ, станций метро, торговых центров. Тогда были эвакуированы более одного миллиона человек. Ни в одном из случаев информация о заложенном взрывном устройстве не подтвердилась.

Рассылки сообщений о "бомбах" прерывала пандемия коронавируса. На прошлой неделе в городах России якобы минировали здания мэрий.