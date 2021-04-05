В Болгарии подводят итоги воскресных парламентских выборов

На парламентских выборах в Болгарии после подсчёта двух третей поданных бюллетеней лидирует правоцентристская правящая партия GERB премьер-министра Бойко Борисова.

За GERB отдали голоса 25,6% избирателей, однако, этого недостаточно для самостоятельного формирования нового правительства. Эксперты не исключают, что Борисова, доминирующего в болгарской политике более 10 лет, ждут непростые переговоры с партнёрами по будущей коалиции. Это связано со звучащими в последнее время в адрес премьера и его кабинета обвинениями в коррупции и уверенными результатами на выборах у партий, которые эту критику высказывают.

На втором месте по числу полученных в ходе воскресных выборов голосов новая партия "Есть такой народ" популярного телеведущего и исполнителя Слави Трифонова – 18,3%. Эта партия позиционирует себя как политическая сила, выступающая против нынешнего истеблишмента.

Замыкает тройку лидеров оппозиционная партия социалистов. У них 14,9% голосов.

Объединение "Демократическая Болгария" и левоцентристский альянс "Встань! Мафия вон!", которые организовывали крупные антикоррупционные протесты в стране в прошлом году с требованием отставки Борисова, получили 10,3% и 5% соответственно. Порог в 4 процента для прохождения в 240-местный парламент преодолевает также "Турецкое движение за права и свободы". У него сейчас примерно 9% голосов избирателей.

Оглашение окончательных официальных результатов выборов ожидается в четверг.