Путин подписал законы об "обнулении" своих сроков и оскорблении ветеранов 

В понедельник Владимир Путин подписал сразу несколько законов. Они размещены на официальном портале правовой информации.

Первый из них "обнуляет" президентские сроки самого Путина. Согласно документу, гражданин Российской Федерации, занимавший должность президента в течение двух сроков, не имеет права снова быть избранным на этот пост, но на нынешнего главу России, как на лицо, которое занимало должность до вступления нового закона в силу, правило не распространяется. В связи с этим Владимир Путин сможет участвовать в президентских выборах ещё дважды.

Также Путин подписал закон, согласно которому за публичное оскорбление ветерана Великой Отечественной войны и оправдание нацизма предусматривается уголовное наказание сроком до пяти лет лишения свободы. Президент ввёл и административную ответственность за эти правонарушения. В том случае, если в действиях нарушителя не найдут состава уголовного преступления, ему будет грозить штраф до 5 миллионов рублей.

Кроме того, Владимир Путин подписал документ, наделяющий главу государства правом назначать на высшие военные должности гражданских лиц.