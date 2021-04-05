В Волгограде завели уголовное дело на прикурившего от Вечного огня

В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, прикурившего сигарету от Вечного огня, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление МВД России.

Мужчина, имя которого не называется, был задержан накануне в центре города возле братской могилы на Аллее Героев. Он пояснил, что у него не было зажигалки, и что прикуривая от пламени Вечного огня он не хотел никого оскорбить и не задумывался о последствиях. Тем не менее, полиция квалифицировала действия местного жителя как "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

По соотвествующий статье уголовного кодекса мужчине грозит штраф до 40 тысяч рублей либо арест на срок до трёх месяцев. В настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.