Умер нобелевский лауреат, "отец евро" Роберт Манделл

Лауреат Нобелевской премии по экономике, один из "отцов евро" Роберт Манделл умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на представителя Колумбийского университета, где Манделл был почетным профессором.



Как уточняет Forbes, Манделл умер 4 апреля в Италии, в Тоскане, где жил последние годы.

Роберта Манделла считают идейным вдохновителем создания единой валюты для Европы. С начала 1960-х годов он поддерживал идею общеевропейского экономического и валютного союза и разработал теоретическую основу для введения евро .



В 1999 году Манделл получил Нобелевскую премию по экономике за свою теорию о том, что для успеха зоны с единой валютой необходимы гибкие рынки, в том числе свободное передвижение рабочей силы и капитала.

Премия стала результатом многолетней работы ученого над созданием идеальной модели открытой экономики для малых стран.



Манделл родился в 1932 году в городе Кингстон в канадской провинции Онтарио. Учился в Ванкувере, Сиэтле и Лондонской школе экономики. С 1974 года и до самой смерти был профессором Колумбийского университета.

